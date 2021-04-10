Большинство пользователей периодических платежей не знают, сколько всего они тратят

Три четверти обладателей банковских карт в США пользуются автоматическими платежами. Многим удобно расплачиваться таким образом за стриминговые сервисы, коммунальные услуги или мобильную связь. Однако больше половины пользователей (55%) не представляют, сколько всего у них из-за этого списывается денег, а 57% подобные подписки доставляют немало хлопот. Об этом говорится в свежем исследовании банка Chase, в котором приняли участие 2 тыс. человек.

Более чем две трети опрошенных (69%) утверждают, что за время пандемии они стали внимательнее следить за движением средств на счетах. 60% заявили, что предпринимали попытки навести порядок в своих финансах за последние 12 месяцев. Самой популярной причиной для этого стало осознание, что есть потенциально важные траты, на которые стоит откладывать деньги. Однако 58% пользователей регулярных платежей признались, что забывали хотя бы об одной своей подписке. Причем 76% из них теряют таким образом на периодической оплате свыше $50 в месяц.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».