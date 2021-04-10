Какие сюрпризы любят американцы и как унижают на работе немцев

Как цент на голову

Для каждого второго американца (49%) лучший сюрприз — это найти деньги в кармане или на улице. К таким выводам пришло исследовательское агентство OnePoll, опросив 2 тыс. респондентов. На втором месте находится вечеринка-сюрприз (48%). Также жители США рады, когда получают налоговый вычет (46%). Какие еще сюрпризы любят американцы — в материале “Ъ”.

Тамбовский волк тебе коллега

Как показал недавний совместный опрос Statista и YouGov, в Германии распространен моббинг. Почти каждый третий немец (29%) подвергался травле, издевательствам и психологическому давлению со стороны коллег. 17% были свидетелями того, как от него страдал кто-то из начальства или другие сотрудники, а 4% сознались, что когда-то сами участвовали в подобной травле. Как немцы подвергаются травле на работе — в материале “Ъ”.

Лучших не узнают

Американцы мало знают кинокартины, номинированные в 2021 году на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Биографическая драма «Иуда и черный мессия» о борьбе чернокожих за права оказалась самой известной среди номинантов — о ней слышали 46% респондентов. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Потерянные платежи

Три четверти обладателей банковских карт в США пользуются автоматическими платежами. Многим удобно расплачиваться таким образом за стриминговые сервисы, коммунальные услуги или мобильную связь. Однако больше половины пользователей (55%) не представляют, сколько всего у них из-за этого списывается денег, а 57% подобные подписки доставляют немало хлопот. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Лев Кисляк, Марина Колоколова, Евгений Федуненко, Ольга Шкуренко