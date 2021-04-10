Про каких номинантов на «Оскар» 2021 года знает больше всего зрителей

Американцы мало знают кинокартины, номинированные в 2021 году на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Биографическая драма «Иуда и черный мессия» о борьбе чернокожих за права оказалась самой известной среди номинантов — о ней слышали 46% респондентов. К такому выводу пришла исследовательская компания Guts + Data. Она провела опрос 1,5 тыс. жителей США, которые ходят в кино, смотрят ТВ или используют стриминговые сервисы. В ходе исследования им показывали постер, сообщали имя актера и название самого фильма.

Меньше всего (18%) слышали о самой номинируемой (десять позиций) в этом году на «Оскар» картине «Манк». Также невысокая узнаваемость у одного из первых претендентов на главную статуэтку — «Земли кочевников», о фильме слышали чуть более трети участников опроса.

Среди картин широкого проката в США наибольшей осведомленностью зрителей мог похвастаться фильм «Том и Джерри» (88%), а наименьшей — «Буги», о котором слышали 26% зрителей. О блокбастере «Довод» слышали около 46% респондентов.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».