Как немцы подвергаются травле на работе

Как показал недавний совместный опрос Statista и YouGov, в Германии распространен моббинг. Почти каждый третий немец (29%) подвергался травле, издевательствам и психологическому давлению со стороны коллег. 17% были свидетелями того, как от него страдал кто-то из начальства или другие сотрудники, а 4% сознались, что когда-то сами участвовали в подобной травле. Женщины страдают от моббинга чаще мужчин (35% против 22%). В большинстве случаев издевательства происходят во время личного общения (81%), реже преследователи используют различные средства связи и мессенджеры.

Чаще всего те, кто сталкивался с травлей, пытались решить проблему напрямую, поговорив с обидчиком или руководством (39%). Почти столько же (34%) предпочтут поговорить с кем-то, кому доверяют. 18% респондентов обратятся к какому-либо специалисту, который есть в их компании, каждый десятый будет искать профессиональной консультации вне работы. Для 15% респондентов моббинг является настолько серьезной проблемой, что они готовы сменить работу, если столкнутся с таким поведением в своем отношении. 9% предпочтут ничего не делать и подождать, пока ситуация разрешится сама собой.

23% респондентов рассказали, что у них на работе есть какие-либо предложения для сотрудников, пострадавших от моббинга. В том числе личные или телефонные консультации, группы самопомощи. 27% опрошенных признали, что хотели бы, чтобы такой помощи было больше.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».