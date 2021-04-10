Какие сюрпризы любят американцы

Для каждого второго американца (49%) лучший сюрприз — это найти деньги в кармане или на улице. К таким выводам пришло исследовательское агентство OnePoll, опросив 2 тыс. респондентов. На втором месте находится вечеринка-сюрприз (48%). Также жители США рады, когда получают налоговый вычет (46%). При этом 58% опрошенных будут приятно удивлены вне зависимости от размера суммы.

Также участников опроса радуют неожиданные визиты друзей или родственников (37%), весть о помолвке (35%), беременности (33%), появление домашнего питомца (30%), снегопад (28%), отменившиеся планы (20%), перенос дедлайна (13%).

Самый же неприятный сюрприз — это получить большой счет за коммунальные или другие услуги (57%). Также американцам не нравится задолженность, образовавшаяся после уплаты налогов (46%), комиссия за просрочку обязательного платежа по кредитке (37%), когда вещи портят дети (31%) или домашние животные (31%). 20% опрошенных американцев не нравится первое свидание с человеком, который в реальности оказывается не таким, как на фотографии в соцсетях.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».