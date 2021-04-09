«Академика Якутина» поднимут со дна Волхова после проверки вод на загрязнение

Затопленный теплоход «Академик Якутин» поднимут после разлива нефтепродуктов, источником которых, вероятно, является судно. Собственник уже заключил договор о проведении соответствующих работ с подрядной организацией.

Об этом сообщила пресс-служба Волховстроевской транспортной прокуратуры. Ранее “Ъ-СПб” писал о разливе нефтепродуктов в Волхове в районе деревне Малое Чернавино, у причала которой теплоход погрузился на дно с началом весеннего таяния льда. Все зафиксированные тогда пятна нефтепродуктов удалось локализовать и собрать. По результатам повторной проверки вод экспертной лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» загрязнение не обнаружилось.

Отмечается, что работы по подъему судна будут контролироваться Волховстроевской транспортной прокуратурой. В отношении владельца теплохода применены меры административного воздействия по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.