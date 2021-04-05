В Волхове выше по течению от Малого Чернавина обнаружили загрязнение нефтепродуктами

Росприроднадзор Северо-Запада выявил превышение нормы уровня нефтепродуктов в реке Волхов рядом с деревней Малое Чернавино в 32 раза. Ранее там выявили и устранили загрязнение возле затопленного у деревенского причала теплохода «Академик Якутин».

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора. Как сообщает ведомство, загрязнение может быть обусловлено тем, что ранее установленные во время работ по очистке боновые заграждения возле погибшего судна не были замкнуты в непрерывное кольцо. Отмечается, что Росприроднадзор направил данные о превышении уровня нефтепродуктов в Волховстроевскую транспортную прокуратуру и запросило сведения о собственнике судна для привлечения к административной ответственности.

По данным СМИ, теплоход «Академик Якутин» принадлежит гендиректору компании «Водоканал Невский» Дмитрию Болотову, помещенному под домашний арест в рамках расследования дела о преднамеренном банкротстве.