Мусор все покроет

Правила игры в бюджетные инвестиции удивляют редактора отдела экономполитики Олега Сапожкова

Провал нацпроекта «Экология» в первые годы его реализации, неоднократная смена руководства главного хозяйствующего субъекта в мусорной отрасли — «Российского экологического оператора» (ППК РЭО) — и даже смена главы Минприроды никак не могут остановить процесс перекидывания ответственности за проблемы управления твердыми коммунальными отходами.

В минувшую пятницу Минприроды опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства, предлагающий передать «Российскому экологическому оператору» полномочия по распоряжению средствами, предназначенными для модернизации мощностей по сбору, переработке и утилизации бытовых отходов. Ранее власти распугали последних инвесторов в мусоропереработку из числа импортеров и производителей идеей отказа от их проектов в пользу расширения экологического сбора — теперь же документ констатирует, что самостоятельных инвесторов в отрасль нет, и поэтому 28 млрд руб. федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» следует отдать РЭО для распределения между любителями господдержки. 6 млрд руб.— на льготный лизинг оборудования (в том числе 1,6 тыс. мусоровозов, 80 тыс. контейнеров и 5 тыс. фандоматов), еще 1 млрд руб.— на покрытие банкам льготных ставок по кредитам, 21,3 млрд руб.— на компенсацию 25% капзатрат — а далее, не вглядываясь в детали, надеяться, что РЭО сам найдет способ выполнить федеральный проект.

В отсутствие ясных правил игры чиновники готовы уступить деньги на поддержку модернизации мусорной отрасли, но только вместе с ответственностью за их использование

Ответственность за результаты расходования этих средств Минприроды также хочет переложить на РЭО, ссылаясь на большее удобство их распределения в режиме «единого окна». Оправдана такая щедрость соображениями, хорошо демонстрирующими нынешнее состояние дел «в мусоре»: пояснительная записка прямо признает, что «в случае предоставления субсидии по заявительному принципу в рамках конкретного результата федерального проекта установить заблаговременно конечное значение такого результата не представляется возможным». В рамках отдельных инвестпроектов определенности не больше: «при предоставлении в рамках одного инвестпроекта возмездной и безвозмездной меры поддержки определить влияние каждой меры» также «не представляется возможным», пишут в министерстве. Такие вот целевые субсидии — цель неясна, влияние господдержки неизвестно, но не пропадать же бюджетным ассигнованиям.

Так в России строится отрасль, которая к 2024 году должна обрабатывать 13 млн тонн мусора в год, привлечь 138 млрд частных инвестиций и в итоге привести к переходу РФ к «циклической экономике». Пока, правда, больше похоже на то, что этот цикл описывается словами «субсидия — нецелевое использование — следствие», вряд ли под «циклической экономикой» подразумевалось это.