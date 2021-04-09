09 апреля, пятница
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Фото: Volkswagen

Volkswagen показал тизер нового электромобиля ID.6

Компания Volkswagen показала тизер нового электромобиля ID.6, премьера которого состоится в 2021 году.

Новая модель станет самым большим электрическим кроссовером в линейке марки, но при этом будет технически унифицирована с более компактный Volkswagen ID.4. Выпускать новый Volkswagen ID.6 сначала будут в Китае, откуда затем модель станет экспортироваться в Европу и Северную Америку.

Электромобиль получит трехрядную компоновку салона и два варианта оформления кузова и интерьера. Модель ID.6 Crozz встанет на конвейер предприятия FAW Volkswagen, а на мощностях SAIC Volkswagen станут делать модификацию ID.6 X.

Напомним, премьера кроссовера Volkswagen ID.4, который стал вторым серийным электромобилем в истории марки, состоялась осенью 2020 года.

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