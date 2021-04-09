В Петербурге открыт тендер на реставрацию крыши Соборной мечети

ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» ищет подрядчика на работы по реставрации крыши Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Цена контракта составляет 18,5 млн рублей.

Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Срок начала выполнения работ будет исчисляться со дня фактической выдачи разрешения от КГИОП. Закончить реставрацию подрядчик должен будет до 10 ноября 2021 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 мая. Окончательные предложения заказчик ждет до 11 числа того же месяца.

Накануне «Росавтодор» объявил конкурс на определение подрядчика на ремонт трассы Р-23 от Санкт-Петербурга до границы с Республикой Беларусь через Псков.