В Ярославле по жалобам жителей остановили перепланировку дома

В Заволжском районе Ярославля в жилом доме №40 на проспекте Машиностроителей приостановлена перепланировка помещений, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что ранее, на месте, где сейчас ведутся строительные работы, размещался магазин «Дикси». Помещения магазина частично встроены в здание жилого многоквартирного дома.

«По жалобам жильцов представители районной администрации осмотрели нежилые помещения, выявили, что действительно идут ремонтные работы, которые не прошли процедуру согласования. Собственнику выдано предписание: привести помещения в прежнее состояние»,— пояснили в пресс-службе.

По словам главы территориальной администрации Заволжского района Андрея Мамонтова, собственник пристройки предоставил заключение, согласно которому выполняемые им работы по перепланировке не влияют на безопасность и надежность несущих стен.

«Для нас самое главное — безопасность людей. Но процедура была нарушена, соответственно перепланировка так и осталась не согласованной. 26 марта все работы на этом объекте остановлены до решения суда»,— уточнил господин Мамонтов.

В пресс-службе добавили, что собственник постройки с решением администрации не согласился.

«Он обратился в суд, чтобы узаконить перепланировку и опротестовать предписание. Территориальная администрация в свою очередь обратилась в правоохранительные органы для возбуждения дела по самоуправству»,— рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в январе 2011 года на проспекте Ленина в Ярославле произошло обрушение подъезда в жилом доме. Незадолго до несчастного случая, жители дома жаловались на ремонтные работы в подвале, в результате которых была снесена несущая стена.

Дарья Сабаева