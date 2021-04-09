В Прикамье начали тестировать транспортную карту «Тройка»

Сегодня в Пермском крае началось пилотное тестирование транспортной платежной системы «Тройка». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в настоящий момент ее картами можно расплачиваться на двух межмуниципальных маршрутах: №108 (Автовокзал — Аэропорт Большое Савино) и №206 (Автовокзал Краснокамск — Автовокзал Пермь). Тестирование системы проходит на 10 автобусах, по 5 на каждом маршруте. Идентифицировать их можно по наличию специальных наклеек на входных дверях автобуса. В пилотном запуске участвует специальная фокус-группа из 100 человек.

С 12 апреля любой житель региона сможет получить карту «Тройка» бесплатно в кассах пермского автовокзала, с 13 апреля — в кассах автовокзала Краснокамска. Пополнять баланс карты можно в банкоматах Сбербанка с личной банковской карты. После пилотного проекта карту «Тройка» можно будет приобрести в точках продаж транспортных карт.

Планируется, что тестовый период системы продлится три месяца. После этого «Тройка» будет масштабирована на другие пригородные маршруты, а в перспективе — на муниципальные автобусные, трамвайные, а также пригородные железнодорожные маршруты.

Действующие в Перми транспортные карты также продолжат работать, позже будет проработан вопрос интеграции систем.

Напомним, в конце 2020 года краевые власти и ООО «СберТройка» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого был запланирован выпуск единой платежной карты «Тройка», разработанной для облегчения оплаты за проезд. Карта избавляет от необходимости использования бумажных билетов, имеет удобную систему тарификации и имеет свою программу лояльности.