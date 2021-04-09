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Ленобласть направит на грант «Ленинградский фермер» 50 млн рублей

Правительство Ленобласти учредило новый грант «Ленинградский фермер», направленный на поддержку фермерских хозяйств региона. В 2021 году на него будет выделено 50 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Общий объем финансирования программ фермерства Ленобласти в текущем году будет увеличен на 5% от уровня 2020 года. Отмечается, что помощь региона фермерам последовательно растет второй год подряд — в 2019 году на эти цели регион направил 517 млн рублей, а в 2020 — 538 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти будет создан торговый дом для взаимодействия торговых сетей и фермеров региона.

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