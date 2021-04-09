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«Нижнекамскнефтехиму» снизили штраф за нарушения на рынке каучуков

Арбитражный суд Татарстана снизил наложенный за нарушения на рынке синтетических каучуков на «Нижнекамскнефтехим» штраф. Об этом сообщает «Интерфaкс». Отмечается, что сумму снизили с 1,5 млрд руб. до 1,29 млрд.

Напомним, ФАС выписала штраф «Нижнекамскнефтехиму» в ноябре 2020 года. Компания же заявила, что не считает себя виновным в нарушении антимонопольного законодательства и обжаловала решение ФАС в суде.

«В апреле 2021 года Арбитражный суд Республики Татарстан принял решение установить для НКНХ штраф в размере 1,29 млрд рублей путем исключения НДС из штрафа, назначенного ФАС России», — отмечается в сообщении.

"Ъ-Казань"


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