«Первый канал» отчитался о прибыли впервые с 2013 года

Чистая прибыль АО «Первый канал» по итогам 2020 года составила 6,25 млн руб. против убытка 4,1 млн руб. по итогам 2019-го, следует из отчетности компании по РСБУ.

Последний раз телеканал отчитывался о положительном финансовом результате в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 2,7 млрд руб. Выручка «Первого канала» за 2020 год в то же время упала: она составила 25,2 млрд руб., сократившись на 6,7% по сравнению с 2019 годом.

Как ранее писал “Ъ”, «Первый канал» испытывал финансовые трудности с 2014 года, задерживая оплату поставщикам шоу и сериалов, и просил государство о регулярных субсидиях. Размер субсидий PwC оценила по заказу «Первого» в 6,5 млрд руб. ежегодно в 2018–2021 годах и по 5 млрд руб.— в 2022–2025 годах. В 2020-м телеканалу выделили соответствующую субсидию.

О том, что ВТБ может получить долю в «Первом канале» в счет задолженности, читайте в публикации “Ъ”.

Валерия Лебедева