СвЖД запускает перевозку грузов контейнерами из Нижнего Тагила

Свердловская железная дорога (СвЖД) разработала сервис по ускоренной отправке грузов в контейнерах из Нижнего Тагила, говорится в сообщении пресс-службы СвЖД. «Формирование контейнерных поездов будет осуществляться на грузовом терминале станции Нижний Тагил (ранее груженые контейнеры необходимо было сначала доставлять в Екатеринбург автотранспортом)»,— отмечается в сообщении. Загрузка контейнеров может осуществляться также на площадке клиента с последующей доставкой до железнодорожного терминала автотранспортом.

Железнодорожные составы будут следовать с повышенной скоростью по специально разработанному графику. «Уже согласованы расписания для организации перевозок в Китай через железнодорожные погранпереходы Наушки, Забайкальск и Гродеково, а также на экспорт через морские порты Северо-Запада. К примеру, время в пути от Нижнего Тагила до припортовой станции Автово (Санкт-Петербург) составит трое суток, до станции Забайкальск на границе с Китаем – пять суток»,— рассказали на СвЖД.

По аналогичной схеме уже осуществляется обслуживание нескольких предприятий деревообработки в Тюменской области и ХМАО. «В рамках комплексной услуги СвЖД предоставляет клиентам крупнотоннажные контейнеры и осуществляет погрузочные операции непосредственно на производственных площадках предприятий. Готовая продукция в контейнерах консолидируется на территории грузовых терминалов станций Войновка и Верхнекондинская. Там же формируются ускоренные контейнерные поезда назначением в порт Санкт-Петербурга и на приграничную станцию Гродеково соответственно»,— пояснили на СвЖД. С начала 2021 года отправлено девять таких поездов.

В январе-марте текущего года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 112,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во внутреннем сообщении отправлено 54,3 тыс. ДФЭ (+2,6%), в экспортном — 58,4 тыс. ДФЭ (+4,9%).

Алексей Буров