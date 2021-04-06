Перевозки контейнеров на СвЖД с начала года выросли на 3,7%

В январе-марте текущего года на Свердловской железной дороге (СвЖД) во всех видах сообщения было перевезено 112,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Во внутреннем сообщении отправлено 54,3 тыс. ДФЭ (+2,6%), в экспортном – 58,4 тыс. ДФЭ (+4,9%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения составило 82,5 тыс. ДФЭ (перевезено 1,5 млн тонн грузов), в том числе:

химикаты и сода – 41,4 тыс. ДФЭ (+1,5% к январю-марту 2020 года);

лесные грузы – 9 тыс. (рост в 1,3 раза);

нефть и нефтепродукты – 7,7 тыс. (снижение в 1,6 раза);

бумага – 6,6 тыс. (-13,2%);

цветные металлы – 5,5 тыс. (+10,6%);

черные металлы – 4,5 тыс. (+8,8%);

огнеупоры – 1,9 тыс. (рост в 1,2 раза);

метизы – 1,3 тыс. (+2,9%).

строительные грузы – 1 тыс. (рост в 1,3 раза).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – марте 2021 года было перевезено 1,5 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Илья Смирнов