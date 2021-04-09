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Рудольф Фурманов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Умер основатель «Русской антрепризы» Рудольф Фурманов

Основатель и художественный руководитель петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов скончался в возрасте 82 лет, сообщил городской комитет по культуре. Причина смерти не сообщается.

«Наш город понес тяжелейшую утрату… Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и поклонникам творчества Рудольфа Давыдовича Фурманова»,— указано в сообщении комитета по культуре Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

Рудольф Фурманов родился в 1938 году в Ленинграде. Театр «Русская антреприза» был открыт в ноябре 1988 года. До открытия театра господин Фурманов выступал совместно с Николаем Симоновым, Анатолием Папановым, Евгением Лебедевым и другими артистами театра.

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