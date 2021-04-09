В Дзержинске осудили недобросовестного поставщика оборудования для ГосНИИмаша

Дзержинский городской суд осудил на восемь лет заключения гендиректора ООО «Золотой век» Дмитрия Михайлова. Предпринимателя из Санкт-Петербурга признали виновным в хищении 45,2 млн руб. по контракту АО «ГосНИИмаш» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Для исполнения гособоронзаказа институту понадобились четыре гидропресса. В 2016 году контракт на их поставку по цене 50 млн руб. был заключен с «Золотым веком».

Как рассказали в Дзержинской городской прокуратуре, подрядчик заключил договор с производителем – Нелидовским заводом гидравлических прессов, и перечислил ему полученный от ГосНИИмаша аванс. Однако на следующий день «Золотой век» вернул деньги на свой счет, как ошибочно перечисленные. Создавая перед заказчиком видимость исполнения поставки, посредник получил еще один платеж на приобретение прессов.

Арестованный в 2019 году Дмитрий Михайлов отрицал свою вину и утверждал, что добросовестно работал с ГосНИИмашем, и если бы заказчик не вмешивался в деятельность его фирмы, контракт был бы успешно исполнен. Однако суд, допросив множество свидетелей и исследовав материалы, решил, что поставщик виновен в мошенничестве. Кроме того, завод-производитель гидропрессов обязали вернуть заблокированные на его счете 20 млн руб. ГосНИИмашу. Добавим, что еще в 2018 году институт получил судебное решение о взыскании с ООО «Золотой век» суммы долга в 45,2 млн руб.

Иван Сергеев