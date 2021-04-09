Ким Чен Ын признал возможность масштабного голода в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в выступлении на партийной конференции призвал готовиться к новому «Трудному походу» — так в Северной Корее называют период экономического кризиса и массового голода 1990-х годов. Ким Чен Ын заявил об этом в четверг на закрытии VI конференции секретарей парторганизаций Трудовой партии Кореи (ТПК). Это первый раз, когда глава КНДР проводит такие аналогии с этим периодом.

«Я решил просить организации ТПК на всех уровнях, включая центральный комитет, и всех секретарей ячеек всей партии начать новый, еще более трудный поход с тем, чтобы облегчить трудности нашего народа, пусть даже немного, поскольку они следовали за партией, как за своей матерью»,— заявил северокорейский лидер.

Западные СМИ видят в этом завуалированное указание на то, что КНДР снова может столкнуться с подобным голодом — тогда в стране, по разным подсчетам, умерло от 500 тыс. до 3 млн человек. Несколько дней назад на открытии этой конференции Ким Чен Ын уже говорил о том, что страна может столкнуться с самой тяжелой ситуацией в своей истории из-за пандемии коронавируса, американских санкций и природных бедствий. Представители ООН ранее уже говорили о серьезном кризисе с нехваткой еды в Северной Корее.

Одним из важнейших факторов ухудшения ситуации в КНДР стало резкое снижение товарооборота с Китаем: в прошлом году он упал на 75% в сравнении с 2019 годом. Это произошло из-за того, что Северная Корея еще более жестко, чем обычно, закрывает свои границы из опасений распространения на ее территории COVID-19. По словам представителя Министерства объединения Южной Кореи Ча Док Чоля, есть много признаков того, что КНДР собирается ослаблять контроль на границе с Китаем, хотя, по мнению других экспертов, это может привести к серьезному кризису в здравоохранении страны, если она столкнется с большим количеством заболевших COVID-19.

Яна Рождественская