Прокуратура подала иск к «Маяку» из-за старинного здания в Екатеринбурге

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга подала иск в Октябрьский районный суд с целью обязать ООО «Челябэнергострой» (принадлежит корпорации «Маяк») провести противоаварийные и консервационные работы в усадьбе купца Михаила Нурова, располагающейся по адресу улица Чапаева,1. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее в ходе проверки сотрудниками надзорного ведомства было установлено, что в здании, являющимся объектом культурного наследия регионального значения, за несколько лет образовались трещины в местах примыкания цоколя к стене северного фасада, увеличилось искривление стен, а также обрушилась часть штукатурки и стерлась краска. Кроме того, было зафиксировано намокание части северного фасада в уровне карниза.

«Таким образом, установлено, что объекты культурного наследия, входящие в состав усадьбы, находятся в ненадлежащем состоянии, содержатся с нарушением требований законодательства. ООО “Челябэнергострой”, как собственник объекта культурного наследия, на протяжении длительного периода не исполняет обязательства и не принимает меры по поддержанию объекта культурного наследия в надлежащем состоянии»,— отметили в пресс-службе.

В случае, если суд удовлетворит иск прокуратуры, ООО «Челябэнергострой» будет необходимо выполнить работы в усадьбе до 1 ноября.

В корпорации «Маяк» на запрос “Ъ-Урал” ответили, что компания добросовестно исполняет обязанности по содержанию комплекса «Усадьба М.А. Нурова», а выполнение предписаний прокуратуры без утвержденного проекта реставрации и приспособления, а также без привлечения лицензированной организации, будет являться нарушением законодательства.

«Ежегодно на поддержание объекта корпорация затрачивает порядка 3,5 млн. руб. в том числе на отопление и инженерные коммуникации. Что же касается реставрации объекта и выполнения всего комплекса противоаварийных работ, то к этой задаче мы подходим со всей ответственностью. Для подготовки проекта реставрации прежде всего определяется объект охраны по каждой части усадьбы: ограда, угловой дом, флигель и прочее. Это большая и трудоемкая работа с архивами. Эта работа проделана и нами уже отправлены документы на определение предмета охраны по части усадьбы»,— отметил вице-президент корпорации Олег Мошкарев.

Напомним, ранее корпорация «Маяк» уже заявляла о намерении реконструировать и благоустроить территорию усадьбы купца Михаила Нурова. На территории объектов усадьбы планируется развивать арт-кластер, который объединит музыкальные и фото-студии, художественные мастерские и другие помещения для занятий творчеством.

Усадьба была построена в первой половине XIX века, Михаил Нуров являлся ее владельцем в 1831-1880 годах. От усадьбы сохранились сад, угловой одноэтажный дом, двухэтажный флигель и ограда, а также двухэтажная каменная хозяйственная постройка во дворе. Корпорация «Маяк» приобрела объекты в собственность более 10 лет назад.

Илья Смирнов