На Кубани разрешили принимать на отдых детей из других регионов

В летнем сезоне 2021 года возобновится прием детей из других регионов в оздоровительные лагеря и санатории Краснодарского края. Об этом сообщил вице-спикер ЗСК Николай Гриценко, пишет «Интерфакс».

Принимать детей станет возможно благодаря вступлению в силу с 9 апреля постановления главного государственного санитарного врача РФ с обновленными требованиями к организации отдыха и оздоровления. Документ позволит снять ряд ограничений, которые ранее действовали на территории страны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В их числе - запрет покидать территорию проживания с целью туризма и отдыха в других регионах страны.

Сообщается, что допустимая загрузка учреждений детского отдыха на Кубани будет увеличена до 75%. С 2020 года допускалась наполняемость здравниц не более 50%, и на отдых принимали только детей из Краснодарского края и арктической зоны РФ.

Введенные ограничения привели к тому, что количество отдохнувших детей за год снизилось в 10 раз и составило 27 тыс. человек, при этом в летом 2020 года из 112 организаций десятого отдыха на Кубани открылись 44.

Как ранее сообщал “Ъ-Краснодар», на территории Краснодарского края восемь организаций детского отдыха общей вместимостью 2,9 тыс. койко-мест в смену заявили, что не смогут продолжать деятельность и не будут принимать детей летом 2021 года. Приостановка работы этих организаций снизит охват детей оздоровительными услугами на 37 тыс. в год.

Ольга Логинова