В Краснодарском крае закрываются восемь детских оздоровительных лагерей

На территории Кубани восемь организаций детского отдыха общей вместимостью 2,9 тысяч койко-мест в смену заявили, что не смогут продолжать деятельность и не будут принимать детей летом 2021 года. В их числе - три детских лагеря, работавших на территории Анапы, два - в Сочи, по одному в Геленджике, Туапсинском и Крымском районах. Приостановка работы этих организаций снизит охват детей оздоровительными услугами на 37 тысяч в год. Такие результаты показал совместный мониторинг Министерства труда и социального развития Краснодарского края и Ассоциации детских лагерей и здравниц.

По результатам мониторинга также было установлено, что на обеспечение требований Роспотребнадзора по организации безопасного отдыха лагерям требуется более 90 млн руб., 70 млн руб. из них нужны на проведение 36 тыс. ПЦР-тестов для персонала, 20,5 млн руб. - на приобретение средств гигиены и индивидуальной защиты.

В Краснодарском крае насчитывается 109 организаций детского отдыха всех форм собственности. По итогам 2020 года прямые убытки 76 организаций частного сектора на Кубани составили около 1 млрд руб., упущенная выгода - 3,3 млрд руб. На подготовку и прием детей в оздоровительные лагеря в 2021 году потребуется 3,3 млрд руб.

Ольга Логинова