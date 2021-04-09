Под Ярославлем на трассе сгорела фура с туалетной бумагой

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области на трассе М-8 Москва –Холмогоры произошло возгорание грузового автомобиля МАЗ-Тягач, перевозившего рулоны туалетной бумаги, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. ЧП произошло 8 апреля, около 15:20 рядом с деревней Шалаево.

По данным пресс-службы, в результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники.

«Продукция в прицепе на площади 5 кв. м уничтожена. Причины возгорания выясняются»,— уточнили в пресс-службе.

Очевидцы опубликовали фотографии дорожно-транспортного происшествия в соцсетях. В комментариях под публикацией сообщалось, что из-за ЧС на трассе образовалась большая пробка.

Дарья Сабаева