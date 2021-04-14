Как преодолеть методические дефициты преподавателей по организации дистанционного обучения

Авторы аналитического доклада НИУ ВШЭ «Черный лебедь в белой маске», выпущенного в марте 2021 года к годовщине пандемии COVID-19, предлагают несколько стратегий для устранения неравенства и дифференциации вузов и их работников в условиях цифровизации образования. Они предлагают:

организовать системную, в том числе антикризисную, подготовку управленческих кадров, запретить им проходить повышение квалификации в своем университете, организовать стажировки для руководителей уязвимых и пострадавших вузов в тех университетах, которые справились с кризисом;

создать систему поощрения и мотивации педагогов, активно включающихся в проектирование и использование цифровых ресурсов и практик, эффективное совмещение очных и дистанционных форматов с учетом специфики вузов, а также предусмотреть внесение соответствующих показателей в процедуры конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава университетов;

стимулировать подготовку преподавателями дистанционных и онлайн-курсов, в том числе за счет создания специальных проектов и выдачи грантов на их реализацию, сформировать конкретные представления не о замене традиционных подходов, а о внедрении таких элементов цифровых технологий, которые позволяют повысить качество и эффективность существующих форматов преподавательской деятельности, облегчают их работу (прежде всего рутинную).