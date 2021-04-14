В 2020 году в период пандемии COVID-19 Международный медицинский кластер создал настоящую международную площадку для обмена опытом между российскими и зарубежными специалистами. Руководитель по внешним коммуникациям Фонда ММК Фаина Филина рассказывает, как практически в экстремальных условиях, в инфекционной больнице, создавался учебный центр для врачей и сестер.

— Да, поначалу казалось, что пандемия связала нам руки, ведь международное сообщение прекратилось. Однако мы быстро поняли, что клиники-участники, наша широкая международная сеть контактов и другие компетенции могут быть востребованы в других направлениях, которые отвечают требованиям экстремальной ситуации, в которой все оказались.

Департамент строительства города Москвы буквально за месяц построил новую инфекционную больницу в Вороновском на территории Новой Москвы. Строительство курировал лично директор департамента строительства Рафик Загрутдинов, и проект был реализован в рекордно короткие сроки, буквально за месяц, это уникальный кейс. Крупная технологическая больница, настоящий медицинский город, где есть здания для проживания медицинского персонала, столовые, площадки для занятий спортом. И помимо прочего, медиацентр.

Именно медиацентр и стал той самой лабораторией для обмена опытом и знаниями. Нам пришла мысль, что в нем можно проводить телемосты для врачей больницы с привлечением зарубежных специалистов по актуальным темам, связанным с пандемией.

В первой конференции участвовали спикеры из наших клиник-участников — израильской «Хадасса», университетского госпиталя Страсбурга, корейского госпиталя «Бундан».

Мы поставили себе задачу дать российским врачам доступ к лучшим зарубежным практикам с помощью наших телемостов.

Первая конференция была посвящена организационным вопросам, затем мы перешли к конкретным клиническим кейсам. Например, один из телемостов был сфокусирован на работе отделений интенсивной терапии — мы пригласили шведского эксперта из Каролинской больницы, немецкого эксперта-реаниматолога из Vinzenz Kranken Haus, руководителя отделения интенсивной терапии Народной больницы Пекинского университета и др. В эти страны эпидемия пришла раньше России, там было много тяжелых больных, и нашим врачам было интересно послушать опыт медиков, уже столкнувшихся с заболеванием.

В следующих конференциях российские врачи также активно делились опытом. Среднее число участников — 500 человек, это немало. Кстати, 6-я конференция прошла совсем недавно, и в ней мы обсуждали постковидную реабилитацию пожилых больных, сейчас это актуальная тема.

— Эти встречи были доступны только для работавших в этом клиническом центре?

— Изначально мы организовывали телемост под запрос врачей из этой больницы, но постепенно и список спикеров, и список участников сильно расширился.

Сам перечень вопросов для обсуждения мы формировали совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы, и с российской стороны выступали лучшие московские врачи, вовлеченные в борьбу с коронавирусом,— например, Денис Проценко, главный врач ГКБ им. С. С. Юдина в Коммунарке, Елена Васильева, главный врач ГКБ им. И. В. Давыдовского, Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Андрей Шкода, главный врач ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова, Марьяна Лысенко, главный врач ГКБ №52, Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 им. О. М. Филатова, Светлана Сметанина, главный врач ИКБ №1 на Волоколамском шоссе, Сергей Переходов, главный врач ГКБ №68 им. В. П. Демихова, и др. Они все — носители уникального опыта, который в период пандемии было необходимо быстро распространить среди как можно большего числа врачей в регионах.

— А была ли у врачей, помимо посещения таких конференций, возможность как-то опробовать новые знания на практике?

— Да, мы создали там же, в Вороновском, симуляционный центр. В качестве пациентов в симуляционном центре выступали тренажеры — роботы-пациенты, повторяющие реальную костно-мышечную структуру и физиологию человека. Врачи могли отработать на них различные клинические сценарии. Самыми востребованными в начале пандемии, естественно, оказались проведение интубации, включая интубацию с осложнениями, введение и поддержание анестезии, прекращение подачи кислорода, поломка ИВЛ и др. Обучение этим практикам проводили инструкторы ММК. С момента открытия центра практику в нем прошли уже 400 сотрудников центра «Вороновское».

— Планируете ли вы как-то обобщить те знания о борьбе с коронавирусом, которые вы собрали в ходе пандемии?

— Еще в начале эпидемии мы стали собирать аналитику по развитию ситуации с заболеваемостью в других странах, а также по антикоронавирусным мерам. Мы выпустили несколько обзоров, позволяющих оценить мировой опыт.

Так, мы классифицировали страны по их тактике работы с пандемией: одни стремились взять под контроль распространение заболевания — боролись с эпидемией с помощью технологий отслеживания контактов и частичных / полных локдаунов (Корея, Китай, например, а также ряд европейских стран); другие отпустили ситуацию (Швеция); третьи старались найти баланс между поддержкой экономики и системы здравоохранения. К этой группе можно отнести и Россию в целом, и Москву в частности.

Вообще, опыт Москвы в плане управления пандемией — одна из лучших практик в мире. Столице удалось взять под контроль эпидемию, при этом жизнь и деловая активность не остановилась. Ключевыми факторами успеха в борьбе с эпидемией мы считаем: централизованную систему здравоохранения, наличие крупных технологичных госпиталей, подготовленные кадры, налаженный обмен опытом с другими странами, открытый диалог государства об эпидемиологической ситуации и дисциплина населения. Модератором конференции выступила Нелли Борисовна Найговзина, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор.

В перспективе мы планируем обобщить информацию о лучших практиках борьбы с эпидемий и выпустить ее в едином сборнике, чтобы зафиксировать наиболее эффектный управленческий опыт на случай будущих кризисов.

Миссия ММК — трансфер передовых медицинских технологий и практик в столичную медицину, наш проект задумывался для этого. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что в пандемию мы стали действительно международной площадкой для обмена опытом и знаниями.

Беседовала Анастасия Мануйлова