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Фото: Предоставлено ПАО "Лукойл"

В глубины за нефтью

Как эффективные геологоразведочные работы сделали ЛУКОЙЛ одной из наиболее успешных нефтегазовых компаний в мире

Журнал "Коммерсантъ Наука" от , стр. 20

За более чем вековую историю развития геологоразведки в нефтяной промышленности России ученые и добывающие компании прошли путь от белых пятен на карте и героизма первопроходцев до искусственного интеллекта и цифровых технологий. ЛУКОЙЛ в течение 30 лет продолжает лучшие традиции геолого-поисковых работ, внедряя новые подходы и открывая новые нефтегазоносные провинции и месторождения — как на новых, так и на давно исследованных территориях. За сравнительно малый с геологической точки зрения период времени ему удалось стать одной из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится примерно 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов.


Через тернии к недрам


Понимание необходимости и важности поисково-разведочного бурения пришло к первым нефтедобытчикам еще в конце XIX века, когда фактически единственным регионом производства углеводородов в России был Бакинский район, где в 1900 году добывалось около 10 млн тонн нефти. Дальнейшее наращивание объемов поискового бурения упиралось в несовершенство методик, поиск и разведка велись наугад, а темпы поискового бурения не превышали 20 тыс. метров в год и не выходили за пределы территорий Урала и Северного Кавказа. При этом основная часть страны до 1917 года оставалась с точки зрения изученности геологоразведочных работ (ГРР) белым пятном. После революции мощным толчком для развития нефтяной отрасли в России стали активная индустриализация и моторизация народного хозяйства. Потребности страны в топливе и горюче-смазочных материалах поставили серьезные задачи перед геологами того времени. И к концу 1920-х годов группа ученых во главе с Иваном Губкиным и Дмитрием Голубятниковым разработали основные направления поисково-разведочных работ в России.



Систематизация ГРР позволила нарастить их объем за десять лет с 1927 года более чем в 40 раз. В это же время начинают внедряться новейшие геофизические методы, основной из которых сейсморазведочные работы, которые превратились со временем в один из самых прогрессивных, динамично развивающихся способов поиска залежей углеводородов. Помимо развития сейсморазведочных работ в 1930-е годы начинают активно совершенствоваться технологии бурения — появляются первые турбобуры и электробуры. Наряду с практической активно развивается и теоретическая область, обосновывающая условия формирования и типы залежей, перспективные регионы и основные направления геологоразведки на будущее.

Одну из основополагающих систем поиска нефти разработал академик Андрей Архангельский, который в своей работе «Где и как искать новые нефтеносные области в СССР» в 1929 году обнародовал три фактора, необходимых для поисков новых месторождений. Речь шла о наличии общего представления об условиях нефтеобразования, сведений о типе залежей нефти, а также о наличии нефтепроявлений. При этом Андрей Архангельский в своих трудах подчеркивал, что отсутствие признаков нефтепроявлений может свидетельствовать о высокой вероятности сохранности залежей углеводородов. Эти основополагающие элементы системы ГРР на нефть и газ поддержал другой академик — Иван Губкин. Во многом благодаря практическому использованию в ГРР указанных подходов началось активное освоение Урало-Поволжского региона, который вскоре оправданно станет называться «вторым Баку». Именно Иван Губкин в 1932 году выдвинул гипотезу о залегании нефти в Западной Сибири, которая на тот момент не согласовывалась с традиционными представлениями о необходимых признаках нефтеносности, ключевым из которых являлось наличие поверхностных выходов углеводородов. Академик Иван Губкин смог убедить власти в своей правоте, ссылаясь на наличие в юрских отложениях вдоль восточного склона Урала угля, являющегося генетическим родственником нефти. По рекомендации ученых в 1930-х годах началось геологическое изучение Западно-Сибирской низменности, которое ознаменовалось открытием новой, гигантской нефтегазоносной провинции.

Результаты ЛУКОЙЛа в области ГРР в РФ за 30 лет:


  • выполнено 168 тыс. пог. км и 89 тыс. кв. м сейсморазведочных работ 2D и 3D соответственно;
  • проходка в поисково-разведочном бурении составила более 4,7 млн м;
  • затраты на ГРР составили более 410,4 млрд руб. (более $10,5 млрд);
  • открыто 215 месторождений (в том числе 1 уникальное — Хвалынское с начальными извлекаемыми запасами более 369  млн ТУТ*, а также 7 крупных месторождений с начальными извлекаемыми запасами НИЗ от 30 млн до 176 млн ТУТ), 622 залежи углеводородов;
  • прирост извлекаемых запасов углеводородов за счет ГРР — более 2,5 млрд ТУТ;
  • введено в разработку 318 месторождений углеводородов.

*1 млн ТУТ = 1 млн тонн нефти или 1 млрд куб. м газа.

Победоносная нефть


Масштабному освоению в 1940-х годах Западно-Сибирского региона помешала Великая Отечественная война. Растущие потребности в топливе для фронта требовали от геологов и нефтяников активизации ГРР и увеличения добычи нефти в первую очередь в наиболее изученных районах. Только в период с 1942 по 1945 год потребление горючего выросло более чем в десять раз, до 40 тыс. тонн в день. Центры добычи с учетом географии боев еще в начале войны сместились в восточные районы СССР, что стало залогом их послевоенного активного освоения. За четыре года Великой Отечественной войны объем поисково-разведочного бурения составил около 1,9 млн метров. За это время в Урало-Поволжье, Казахстане, Средней Азии, Коми АССР и на Сахалине было открыто 47 месторождений нефти и газа.

Стабильные поставки нефтепродуктов для армии во многом стали решающим фактором победы СССР в войне. Решающую роль в битвах под Сталинградом и на Курской дуге сыграли авиационные и танковые соединения, топливо для которых производилось из урало-поволжской нефти на нефтеперерабатывающих заводах этого региона, получившего неофициальное название «второй Баку».

После завершения войны потребности в углеводородах только росли, и вместе с восстановлением промышленности начались бум геологоразведки и активное открытие новых месторождений по всему СССР. За счет Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и роста открытий в других регионах СССР в 1950-е годы годовая добыча нефти увеличилась с 19 млн тонн в 1945 году до 240 млн тонн в 1965 году. Рост доходов от продажи сырья на экспорт сделал возможным реализацию одного из самых масштабных проектов в Советском Союзе — полноценное освоение уникальных месторождений Западно-Сибирского региона, впоследствии на долгие годы ставшего центром советской, а затем российской добычи углеводородов.

Первый фонтан нефти в Западной Сибири, полученный 21 июня 1960 года, фактически дал старт развитию нефтяной и газовой промышленности этого крупнейшего нефтегазодобывающего центра. Последующие открытия многочисленных месторождений позволили СССР в 1980 году обогнать США, став мировым лидером по производству нефти с добычей более 600 млн тонн в год, из которых около 350 млн тонн приходилось на Западную Сибирь. Эта провинция и сегодня остается главным источником энергоресурсов как для внутреннего рынка России, так и для стран Европы.

По мере освоения отдельных районов Западной Сибири в регионе формировались центры добычи, одним из которых стал поселок Урай — один из будущих центров добычи ЛУКОЙЛа, ставший в те годы полноценным полигоном для испытания новой техники и методов работы в геологоразведке и добыче. В частности, здесь впервые в Западной Сибири были применены гидромониторные долота, кустовое и наклонно-направленное бурение, испытана установка на ледовом основании, а также вошли в практику ледовые дороги.

Продолжая традиции отрасли


В 1991 году на базе трех западносибирских нефтедобывающих предприятий Лангепаса, Урая и Когалыма был создан ЛУКОЙЛ. Знания и опыт работавших в них геологов, буровиков и нефтяников, которые были представителями различных школ (Башкирии, Татарстана, Западной Сибири), а также широкое использование передовых технологий в поисково-разведочном и эксплуатационном бурении, разработке и добыче нефти — все это способствовало динамичному развитию новой компании.

С первых дней своей деятельности ЛУКОЙЛ большое внимание уделял расширению минерально-сырьевой базы за счет реализации ГРР. Компания внедряла передовые методы и технологии проведения сейсморазведочных работ, обработки и интерпретации сейсморазведочных данных, геофизических исследований и испытаний скважин. Один из примеров — применение широкоазимутальных сейсмических исследований, технологии геофизических исследований скважин в процессе бурения. Это позволяет повысить точность и детальность выделения структурно-тектонических объектов в 2–2,5 раза, сократить затраты на испытание пластов в процессе строительства скважин.

Благодаря инновационным методам средняя успешность поисково-разведочного бурения ЛУКОЙЛа в течение последних пяти лет составляет 85%. Это один из самых высоких показателей в отрасли.

Компания ежегодно обеспечивает высокие показатели прироста запасов углеводородов промышленных категорий.

Новые открытия


Благодаря успешным геологоразведочным работам ЛУКОЙЛ открыл новую нефтегазоносную провинцию на Северном Каспии, где работает с 1999 года. Компания пробурила здесь 32 поисковые и разведочные скважины, открыла 9 месторождений с извлекаемыми запасами по категориям С1 + С2 более 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Шесть из них — имени Владимира Филановского, имени Юрия Корчагина, имени Юрия Кувыкина, Хвалынское, имени Валерия Грайфера, 170-й км — являются по количеству запасов углеводородов крупными многопластовыми, при этом нефтегазоконденсатное месторождение имени Владимира Филановского с начальными извлекаемыми запасами 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа стало самым крупным открытием в новейшей истории России.

Разведка на Каспии продолжается — в частности, сейчас ведется бурение поисковой скважины №1 на структуре Титонская, ее задача — выявление залежей нефти и газа в терригенно-карбонатных отложениях юрско-мелового возраста.

ЛУКОЙЛ открыл новые месторождения и на шельфе Балтийского моря — D41, D33, D29, D6-Южное. В 2004 году компания начала промышленную разработку Кравцовского месторождения, а в 2019-м — промышленную эксплуатацию D41.

Ввод открытых месторождений в разработку сделает Калининградский регион одной из точек роста добычи компании.

Разведая разведанное


На Западную Сибирь приходится примерно половина всех геологоразведочных работ ЛУКОЙЛа

На Западную Сибирь приходится примерно половина всех геологоразведочных работ ЛУКОЙЛа

Фото: Предоставлено ПАО "Лукойл"

У ЛУКОЙЛа есть успехи и в исторических регионах деятельности — в Западно-Сибирской и Тимано-Печорской провинциях.

На Западную Сибирь приходится около половины от всего объема геологоразведочных работ компании. ЛУКОЙЛ активно применяет здесь новые технологии сейсморазведочных работ, задача которых поиск залежей углеводородов, связанных с ловушками неантиклинального типа, приуроченных к зонам выклинивания, литологического замещения, палеоруслам.

Один из трендов ГРР — детализация геологического строения сложнопостроенных ачимовских и тюменских отложений перспективных участков Западной Сибири, а также ранее выявленных месторождений, для определения оптимального местоположения разведочных скважин и подготовки запасов для постановки эксплуатационного бурения.

Несмотря на высокий уровень разведанности запасов в регионе, применение современной сейсморазведки наряду с технологиями и методами обработки и интерпретации сейсмических данных позволяет сохранять среднюю успешность поисково-разведочного бурения на уровне 88%.

Перспективы Денисовской впадины


Тимано-Печорская провинция относится к категории средней геолого-геофизической изученности. Особенности ее развития сформировали широкий набор залежей — как по типу, так и по свойствам насыщающих их флюидов. Основные направления ГРР, которые ЛУКОЙЛ реализует в этом регионе,— поиск залежей нефти, связанных с рифовыми постройками, структурами их облекания, а также поиск залежей традиционного, антиклинального типа.

Разная глубина залегания, богатый спектр свойств нефти и коллекторов предопределяют использование разнообразных методов и технологий геологоразведки и разработки.

Важным событием для региона стало формирование ЛУКОЙЛом в 2018 году единой геолого-геофизической модели месторождений и поисковых структур Денисовской впадины. На основе данных 3D-сейсморазведки построена сейсмо-геологическая модель, что позволило существенно повысить точность структурных построений и качество подготовки к бурению перспективных объектов и достигнуть средней успешности в поисково-разведочном бурении 90%.

С 2008 года в Денисовской впадине ЛУКОЙЛ открыл шесть месторождений нефти, в том числе Восточно-Ламбейшорское месторождение. Близость открытых месторождений к действующей инфраструктуре нефтегазодобычи позволяет вводить новые запасы в разработку в кратчайшие сроки.

Цифровая разведка


В современной геологоразведке, разработке и добыче цифровые технологии – залог повышения результативности. Наиболее распространенные решения в этой области – использование технологии больших данных (big data), применение искусственного интеллекта, включая нейросети и машинное обучение, интернет вещей и «облачные технологии». В ЛУКОЙЛе программа цифрового развития бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча» направлена, в первую очередь, на повышение эффективности ГРР, разработки месторождений, оптимизацию процессов добычи нефти и газа и снижение операционных затрат. Использование передовых технологий в области геологоразведки и добычи позволяет компании уверено смотреть в будущее, несмотря на увеличение в общем объеме доли трудноизвлекаемых запасов.

Пандемия коронавируса и ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+ привели к сокращению объемов геологоразведки в России. По итогам 2020 года отечественные нефтекомпании пробурили разведочных скважин на 13,3% меньше (983,8 тыс. м). Проходка в эксплуатационном бурении, по данным ЦДУ ТЭК, снизилась на 1%, до 27 млн м. Но, несмотря на сложные условия в отрасли, ключевые игроки по-прежнему считают геологоразведочные работы одним из основных направлений своей деятельности и стратегии.

Ольга Матвеева


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