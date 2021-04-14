Как появился Институт внутренних вод

Научный поселок Борок начинался с дворянской усадьбы, в которой летом 1854 года появился на свет незаконнорожденный сын помещика П. А. Щепочкина и дочери мологского кузнеца Анны. Мальчика назвали Николаем, дали фамилию матери — Морозов.

Научный поселок Борок начинался с дворянской усадьбы, в которой летом 1854 года появился на свет незаконнорожденный сын помещика П. А. Щепочкина и дочери мологского кузнеца Анны. Мальчика назвали Николаем, дали фамилию матери — Морозов.

В гимназические годы Николай, демонстрировавший незаурядные естественнонаучные способности, стал членом кружка народовольцев.

В 1882 году на «Процессе двадцати» Морозов был приговорен к бессрочной каторге и до 1905 года находился в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, где у него развились цинга и чахотка, учащенное сердцебиение и ревматизм. В общей сложности провел в царских тюрьмах около тридцати лет, двадцать пять из которых — в непрерывном заключении.

Выжить ему помогли, по собственным словам, непрерывные физические упражнения и самообразование: Морозов много читал и писал научные труды. К их изданию Николай Александрович приступил уже после освобождения. Из-под его пера вышли десятки работ из области физики, химии и астрономии, истории культуры и естествознания, а также философские и литературные сочинения. За труд «Строение вещества» Менделеев представил его к докторской степени.

Действительный член Русского физико-химического общества, Русского астрономического общества и почетный член Московского общества любителей естествознания, председатель Русского общества любителей мироведения, директор Государственного естественно-научного института им. П. Ф. Лесгафта, почетный член Академии наук, дважды кавалер ордена Ленина и заслуженный деятель науки СССР, всю свою долгую жизнь после освобождения он провел в родном Борке, в бывшем имении отца. Советская власть передала ему сохранившийся от обширной усадьбы флигель, где он продолжал жить и работать, никогда более не занимаясь политикой.

Именно здесь, в Борке он основал для наблюдений за природой биологическую станцию, которая с годами, благодаря действенному участию И. Д. Папанина, переросла в Институт биологии внутренних вод Академии наук.

Умер Н. А. Морозов в родном Борке летом 1946 года в возрасте 92 лет. Похоронен здесь же, в бывшем барском парке, где ему установлен памятник.