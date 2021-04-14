14 апреля, среда
Войти в профиль
Наука

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Что такое хромато-масс-спектрометрия

Журнал "Коммерсантъ Наука" от , стр. 6

Хромато-масс-спектрометрия на сегодняшний день наиболее точный способ определить, из каких веществ состоит смесь. Для этого смесь пропускают через хроматографическую колонку, заполненную веществом-адсорбентом. Адсорбент замедляет движение компонентов смеси, но для разных молекул степень этого замедления отличается. В итоге молекулы разного состава, как бегуны в массовом забеге, в разное время приходят к финишу — выходу из колонки. Задача хроматографиста-исследователя — найти специфичные адсорбенты, чтобы лучше разделить молекулы.

Затем масс-спектрометр ионизирует молекулы (при этом сложные молекулы частично разрушаются, и тогда анализируются их фрагменты, что расширяет возможности по определению структуры вещества), разгоняет их в электрическом поле в вакууме, а затем помещает в магнитное поле. В магнитном поле ионы с различным соотношением массы к заряду будут двигаться по-разному. Дальше стоит детектор, который регистрирует количество ионов, добравшихся до цели в тот или иной момент времени. Таким образом определяется отношение массы молекулы к ее заряду. Результаты представляются в виде графика распределения ионов по их массовым числам. График выглядит как череда вертикальных линий разной высоты и напоминает линейчатый спектр. Из-за этого графического представления метод получил название «масс-спектрометрия», хотя больше ничего спектрального в нем нет.

Масс-спектр для молекулы так же уникален, как отпечаток пальцев для человека, и, видя масс-спектр, можно точно сказать, какому веществу он соответствует. Если, конечно, этот масс-спектр имеется в картотеке (то есть в базе данных, или, как принято говорить, в библиотеке масс-спектров).

Масс-спектрометрия очень чувствительный метод и позволяет обнаружить соединения в следовых концентрациях — несколько молекул на миллиард. Такая концентрация не меняет ни цвет, ни запах, ни прозрачность раствора. Но при этом она может оказывать негативное (или позитивное) воздействие на живых существ.

Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя