В Рыбинске благоустроят две площади и один парк

В городе Рыбинске Ярославской области в 2021 году будут благоустроены две площади и один парк, сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы по благоустройству пройдут на Комсомольской площади и площади Дерунова, а также в Волжском парке.

По данным пресс-службы, контракт на благоустройство Комсомольской площади заключен с подрядной организацией «Крепыш» на сумму более 14.6 млн руб. Средства были выделены из городского бюджета. Аукцион на проведение ремонтных работ на площади Дерунова будет объявлен до конца апреля. Начальная максимальная цена контракта более 40 млн. руб.

Кроме того, по информации пресс-службы, в настоящий момент идет расторжение и перезаключение контракта на благоустройство Волжского парка.

«Подрядчика внесли в список недобросовестных по его предыдущим контрактам. По закону мы с ним должны расторгнуть контракт. Новый контракт будет заключен со вторым участником состоявшихся торгов»,— уточнили в пресс-службе, добавив, что первоначально контракт был заключен с компанией ООО «УНР-38».

Дарья Сабаева