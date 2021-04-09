Росавиация выдала авиакомпаниям допуски на полеты из Екатеринбурга в Каир, Абу-Даби и на Родос Но это не значит, что рейсы будут запущены

Авиакомпаниям разрешили выполнять пассажирские рейсы из Екатеринбурга еще в три страны, говорится в приказе Росавиации. В частности, авиакомпания Россия получила допуски на полеты на Родос (Греция), в Шарджу и Рас-Эль-Хайма (ОАЭ). Авиаперевозчик «Северный ветер» допустили до полетов в Каир (Египет) и Абу-Даби (ОАЭ).

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов»,— говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, компания Авиастар-Ту получила допуск на грузовые рейсы из Екатеринбурга в Урумчи (Китай), «Уральские авиалинии» — в Пекин. При этом Росавиация отозвала у «Уральских авиалиний» допуски на полеты в Ханой (Вьетнам) и Верону (Италия).

Напомним, в марте ведомство разрешило перевозчику Royal Flight выполнять рейсы из Екатеринбурга на Родос, а «Уральским авиалиниям» — в Тамчи (Киргизия), Карши, Бухару, Фергану, Нукус, Навои, Ургенч (Узбекистан), Шарджу и Каир.

Михаил Мананников