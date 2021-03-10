Росавиация выдала авиакомпаниям допуски на полеты из Екатеринбурга в семь стран

Авиакомпаниям разрешили выполнять полеты из Екатеринбурга в шесть стран, говорится в приказе Росавиации. В частности, перевозчик Royal Flight сможет выполнять рейсы в Родос (Греция), «Уральские авиалинии» — в Тамчи (Киргизия), Карши, Бухару, Фергану, Нукус, Навои, Ургенч (Узбекистан), Шарджу (ОАЭ) и Каир (Египет).

Кроме того, авиакомпания «Алроса» получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Карши и Фергану. Azur air сможет выполнять рейсы в Самарканд, Нукус, Наманган Термез и Ургенч. Авиакомпанию «Россия» допустили до полетов в Шарджу на зимний сезон 2020-2021 годов. Согласно приказу, авиаперевозчик «Северный ветер» получил допуски на полеты в Акабу (Иордания) и Барселону (Испания) на летний сезон 2021 года.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее Росавиация выдала авиакомпаниям допуски на выполнение рейсов по шести международным направлениям. Так, Red Wings получил допуск на полеты в Ереван (Армения), «Уральские авиалинии» — в Ереван, Гюмри (Армения) и Подгорицу (Черногория), «Россия» — в Ларнаку (Кипр), Nord Wind — в Ларнаку и Минск (Беларусь). Летом авиакомпании «Икар» смогут летать в Бургас (Болгария), Nord Wind — в Бургас и Тель-Авив (Израиль).

Михаил Мананников