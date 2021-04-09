Boeing судится с создателем интерьеров для президентских самолетов

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing в четверг подала в суд штата Техас иск к компании GDC Technics, с которой у Boeing был контракт на создание интерьеров для президентских самолетов. Boeing обвиняет компанию в невыполнении работы в срок и разрывает соглашение с ней.

В 2018 году Boeing получила от властей США контракт на $3,9 млрд на поставку двух новых президентских самолетов (Air Force One). Речь шла о самолетах 747-8, которые предстояло значительно переделать для такого применения, в том числе существенно изменить интерьеры. Теперь Boeing заявляет, что у нее не было другого выбора, кроме как разорвать контракт с GDC Technics «из-за ее неплатежеспособности и неспособности выполнить обязательства по контракту». В GDC никак не комментируют ситуацию.

В Boeing отмечают, что GDC уже отстала по графику на год, что «привело к миллионам долларов ущерба для Boeing» и угрожает срывом сроков по поставке президентских самолетов в целом. Притом в Boeing все еще надеются, что, несмотря на проблемы GDC Technics, удастся поставить эти самолеты вовремя — передав работу над интерьерами новому подрядчику или выполнив ее самостоятельно. Президентские самолеты должны быть готовы к декабрю 2024 года.

Яна Рождественская