В Ярославской области уволилась директор Ростовского кремля

В городе Ростове Великом Ярославской области пост директора государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» покинула Наталия Каровская, сообщили в пресс-службе Ростовского кремля. В сообщении отмечается, что Наталия Каровская написала заявление об увольнении по собственному желанию. Госпожа Каровская являлась директором музея-заповедника с июля 2010 года.

По данным пресс-службы, временно исполняющим обязанности руководителя музея назначен заместитель директора по ремонту и реставрации музея-заповедника Андрей Хрунов.

«Дальнейшие решения о замещении поста директора будут приниматься учредителем – Министерством культуры Российской Федерации»,— уточнили в пресс-службе.

В июле 2020 года в СМИ обсуждалась закупка для Ростовского музея-заповедника автомобиля Toyota Camry в топовой комплектации. Соответствующая информация была размещена на сайте госзакупок. Сообщалось, что автомобиль станет служебной машиной директора. После многочисленных публикаций в социальных сетях и СМИ, закупка автомобиля была отменена.

Дарья Сабаева