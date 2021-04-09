Пожароопасный сезон в лесах Удмуртии начнется с 19 апреля

С 19 апреля 2021 года на землях лесного фонда Удмуртии начнется пожароопасный сезон. В это время запрещается использовать открытый огонь в местах рубок лесных насаждений, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. руб., на должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб.; на юридических лиц — от 50 до 200 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Напомним, что за пожароопасный сезон 2020 года в Удмуртии произошло 23 лесных пожара на площади 2,7 га. Ущерб лесным насаждениям составил 112,4 тыс. руб., виновников привлекли к административной ответственности.