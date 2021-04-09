Петербурженка обратилась в ЕСПЧ из-за принудительной госпитализации с подозрением на коронавиурс

Жительница Петербурга Алла Ильина обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за принудительной госпитализации с подозрением на коронавирус в феврале 2020 года.

Тогда Петроградский районный суд удовлетворил иск Главного государственного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой о принудительном помещении женщины под медицинское наблюдение в стационар. Причиной иска стал побег из карантинного отделения Боткинской больницы, куда петербурженку поместили после поездки в Китай. Лечение госпоже Ильиной не потребовалось, коронавиурс у нее не подтвердился.

Адвокат международной группы «Агора» Ирина Хрунова считает, что Аллу Ильину «лишили свободы» по аналогии с лицами, имеющими психические расстройства или больными туберкулезом.

Сама госпожа Ильина сказала «Ъ», что на компенсацию не рассчитывает, но жалоба является для нее «принципиальной».

Подробнее — в матераиле «Ъ» «Лечительная мера наказания».