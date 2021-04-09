Оборудование в новый хирургический корпус РКЦ поставят московские компании

Управление капитального строительства Башкирии на двух аукционах 8 апреля отобрала поставщиков оборудования для строящегося хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра (РКЦ), сообщается на сайте госзакупок.

Контракт на поставку ангиографической системы начальной ценой 170 млн руб. планируется заключить с ООО «Овеста», а магнитно-резонансного томографа (начальная цена — 200 млн руб.) — с ООО «Мед эквипмент». Обе компании были единственными участниками закупок, их ценовые предложения в протоколах не указаны.

Срок действия обоих контрактов — до конца текущего года.

Московское ООО «Овеста», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в мае 2020 года. Компания принадлежит Ольге Казанцевой, занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. В 2020 году выручка предприятия составила 41,6 млн руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб.

ООО "Мед эквипмент" также из Москвы. Компания зарегистрирована в июле 2012 года, ее владельцем является Артем Манков. ООО специализируется на ремонте электронного и оптического оборудования. В 2019 году выручка равнялась 268,6 млн руб., чистая прибыль — 23,7 млн руб. В 2018 году предприятие заключило один госконтракт на 395,54 млн руб.

Майя Иванова