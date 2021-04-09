Жительница Ярославля незаконно прописала 101 иностранца

В Ярославле прокуратура направила в суд иск о взыскании с 30-летней местной жительницы прибыли, полученной путем незаконного фиктивного продления временной регистрации для 101 иностранного гражданина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. Кроме того, по данным пресс-службы, женщина фиктивно поставила на учет в двух принадлежащих ей комнатах в коммунальной квартире еще семь иностранных граждан.

В сообщении отмечается, что за совершение данных действий женщина получила около 50 тыс. руб.

«В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор района обратился в Ленинский районный суд Ярославля в интересах Российской Федерации о взыскании с ярославны незаконно полученной прибыли»,— рассказали в пресс-службе, уточнив, что в настоящее время исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

Дарья Сабаева