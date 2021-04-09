В Белоруссии возбудили уголовное дело о геноциде в годы войны и послевоенный период

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту геноцида населения в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, сообщил глава ведомства Андрей Швед. Также Генпрокуратура поднимет вопрос о выдаче военных преступников для открытого суда в Белоруссии, добавил он.

«В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии»,— сказал господин Швед журналистам (цитата по БелТА).

Андрей Швед пояснил, что данные уголовного дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Белоруссии пострадавшей от геноцида. «В дальнейшем с учетом международной практики и международного права мы, конечно, будем признавать всех, кто на это будет иметь право, потерпевшими по уголовному делу. Соответственно, требовать защиты их прав и законных интересов, возможно, и компенсации»,— отметил генпрокурор.

Господин Швед уточнил, что также планируется составить список всех умерших и живых преступников. Республика будет«собирать материалы с просьбой о проведении процессуальных действий в отношении этих лиц на территории тех государств, где они проживают, и ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Белоруссии» или «готовить материалы для привлечения этих лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые расследовали, рассматривали раньше уголовные дела в отношении военных преступников».

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что дела о преступлениях военных нацистской армии на территории России в годы Великой Отечественной войны будут объединены в одно уголовное дело — о геноциде народов СССР.