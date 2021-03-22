СКР объединит дела о преступлениях нацистов в дело о геноциде народов СССР

Дела о преступлениях военных нацисткой армии на территории России в годы Великой Отечественной войны будут объединены в одно уголовное дело — о геноциде народов СССР. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, в СК принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны»,— сказал господин Бастрыкин.

Глава СКР добавил, что с этим делом будут соединены в одно производство уголовные дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, об убийствах детей в Ейском детском доме, об обстоятельствах уничтожения людей в бывших концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя, а также о массовых убийствах среди мирного населения Ростовской области.

Александр Бастрыкин также заявил, что попытки зарубежных политиков пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала не останутся без внимания. По его словам, официальные лица иностранных государств намеренно игнорируют роль СССР в победе над нацизмом.

В конце 2020 года российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами. Решение было принято Солецким районным судом Новгородской области в рамках рассмотрения уголовного дела о массовых убийствах мирных жителей в деревне Жестяная Горка в 1942 году. Организатором убийства еще в 1947 году был признан генерал Герцог Курт, его приговорили к 25 годам лишения свободы. Как утверждает Генпрокуратура РФ, исполнители геноцида не были привлечены к ответственности. По данным ведомства, «тайлькоманда» была сформирована из уроженцев Латвийской ССР. В 2019 году СКР возбудил уголовное дело по ст. 357 УК РФ (геноцид).