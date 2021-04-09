В Ярославской области трое скончались от коронавируса и 86 человек заболели

В Ярославской области за сутки произошло еще три смерти от коронавируса, сообщил областной оперативный штаб. За это же время в регионе было выявлено 86 новых случаев заражения COVID-19 и 76 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 9 апреля, в регионе официально подтверждено 36880 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 35128 человек выздоровели. 497 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 507 человек, из них 324 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 183 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 19074 человека. На втором месте Рыбинск — 3788 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 2032 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Любимском, Первомайском и Брейтовском районах, где выявлено 289, 265 и 190 заболеваний коронавирусом соответственно.

Антон Антонов