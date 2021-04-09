«Уральские авиалинии» в марте на 90% восстановили пассажиропоток

За март услугами авиакомпании «Уральские авиалинии» воспользовались более 596,1 тыс. пассажиров, что составляет 90% от пассажиропотока аналогичного периода 2019 года, сообщила пресс-служба перевозчика. Более 431,7 тыс. человек воспользовались внутренними рейсами, более 71,6 тыс. — международными, более 92,7 тыс. — рейсами в страны СНГ.

«Пассажиропоток и количество выполненных рейсов показывают стабильный рост и приближаются к допандемийному уроню»,— говорится в сообщении компании. В частности, в марте было выполнено более 4,1 тыс. рейсов, что составляет 90% от показателя марта 2019 года. Из них более 2,9 тыс. рейсов было произведено внутри страны, 461 — за рубеж, 751 рейс — в страны СНГ.

Всего с января по март «Уральские авиалинии» перевезли более 1,4 млн человек, что составляет 79% к уровню 2019 года. На внутренних воздушных линиях перевезли более 1 млн человек, на международных — более 122,9 тыс. человек, еще более 219 тыс. пассажиров — по СНГ. За три месяца авиакомпания выполнила более 10,7 тыс. рейсов, что составляет 84% от показателя аналогичного периода 2019 года.

Напомним, в 2020 году авиакомпания перевезла 5,6 млн пассажиров, что на 41% меньше, чем годом ранее. По итогам 2020 года «Уральские авиалинии» получили рекордный чистый убыток по РСБУ в размере 5,8 млрд руб. против 2,1 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.

Михаил Мананников