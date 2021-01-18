Перевозки пассажиров «Уральских авиалиний» по итогу 2020 года снизились на 41%

По итогам 12 месяцев прошлого года, авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 5,6 млн. пассажиров, что на 41% меньше, чем в 2019 году, следует из данных Росавиации. В декабре 2020 услугами авиакомпании воспользовались 287,3 тыс. пассажиров, объем авиаперевозок сократился на 56% по сравнению с объемами за аналогичный период позапрошлого года.

Всего с января по декабрь 2020 года российские перевозчики обслужили 69,17 млн. пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 153,43 млрд. пассажирокилометров. Так, показатели за год снизились на 52%.

В декабре прошлого года российские авиакомпании перевезли более 5 млн. пассажиров, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 43%. Пассажирооборот составил 10 млрд. пассажирокилометров, что на 56% меньше показателя декабря 2019 года.

Напомним, за девять месяцев 2020 года авиакомпания «Уральские авиалинии» получила чистый убыток по РСБУ в размере 4,3 млрд руб. Ранее гендиректор компании Сергей Скуратов заявлял, что потери авиакомпании из-за пандемии по итогам 2020 года могут составить около 30 млрд руб.