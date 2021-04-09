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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославле в плановый режим перешло отделение гинекологии больницы имени Семашко

В Ярославле в гинекологическом отделении клинической больницы имени Н.А. Семашко, ранее перепрофилированной под ковид-пациентов, возобновился плановый прием, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что в больнице имени Семашко в штатный режим вернулись семь отделений и дневной стационар.

В пресс-службе уточнили, что постепенный перевод медучреждений в режим планового приема начался в конце января. На данный момент к работе в обычном режиме вернулась большая часть лечебных учреждений Ярославской области. Для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями в настоящий момент в регионе задействовано 11 медорганизаций, в которых развернуто более 700 коек.

Дарья Сабаева


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