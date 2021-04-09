На Ямале за сутки коронавирусом заразились 18 человек

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 175 жителей округа. Из них более 36,8 тыс. человек выздоровели, 409 пациентов скончались.

Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в ЯНАО продлили до 30 апреля. Соблюдение режима самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер. В округе также разрешили беспрепятственно выходить на работу, если у человека есть прививка от коронавируса. В пятницу стало известно, что Ямал получил первую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». На окружной склад в СПИД-Центр доставили 16,2 тыс. доз препарата, рассчитанных на 8,1 тыс. человек. Сейчас в регионе привито более 35 тыс. ямальцев вакциной «Спутник V», второй компонент получили более 27,5 тыс. человек.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 623 984 россиянина. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 102 247 пациентов скончались.

Михаил Мананников