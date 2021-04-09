На Ямал впервые поступила вакцина «ЭпиВакКорона»

Ямало-Ненецкий автономный округ (Ямал) получил первую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». На окружной склад в СПИД-Центр доставили 16,2 тыс. доз препарата, рассчитанных на 8,1 тыс. человек, сообщил оперативный штаб региона.

Сейчас в регионе привито более 35 тыс. ямальцев вакциной «Спутник V», второй компонент получили более 27,5 тыс. человек. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 157 жителей Ямала. Из них более 36,7 тыс. человек выздоровели, 409 пациентов скончались.

«ЭпиВакКорона» была второй российской вакциной, зарегистрированной в России (в октябре 2020 года).

Помимо нее в РФ одобрили применение вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Пострегистрационные исследования «ЭпиВакКорона» планируется завершить в конце лета 2021 года. Отметим, что среди регионов УрФО вакцинация «ЭпиВакКороной» идет также в Свердловской и Тюменской областях.