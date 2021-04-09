Суд удовлетворил иск застройщика ростовской инфекционной больницы об увеличении цены контракта

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск АО «Ростовгражданпроект» — подрядчика строительства новой инфекционной больницы в Аксайском районе — к региональному минстрою об увеличении стоимости контракта на более чем на 450 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Кроме того, суд удовлетворил требование подрядчика продлить срок сдачи в эксплуатацию новой инфекционной больницы до июля 2021 года.

«Ростовгражданпроект» обратился с иском к региональному минстрою в январе 2021 года с требованием изменить условия контракта, увеличив смету с 3,1 млрд руб. до 3,6 млрд руб., а также продлить сроки его исполнения.

Напомним, в апреле 2020 года стало известно, что в области построят новую инфекционную больницу на 200 коек. В феврале сообщалось, что строительство объекта будет завершено в мае. Отделочные работы в больнице были начаты в декабре 2020 года. При этом месяцем ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что к концу 2020 года больница должна быть подготовлена для того, чтобы в ней можно было монтировать оборудование.

Наталья Шинкарева