В Ростовской области строительство новой инфекционной больницы завершат в мае

Строительство новой инфекционной больнице в Аксайском районе будет завершено в мае 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области.

Отмечается, что объект находится на завершающем этапе строительства. «Подрядчик смонтировал систему вентиляции, запустил котельную. В лечебно-диагностическом корпусе рабочие заканчивают отделочные работы. На прилегающей территории осталось выполнить наружное освещение и благоустройство»,— говорится в сообщении.

Отделочные работы в больнице были начаты в декабре. При этом месяцем ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что к концу 2020 года больница должна быть подготовлена для того, чтобы в ней можно было монтировать оборудование.

В сообщении отмечается, что нормативный срок строительства подобных объектов три года, однако региональная инфекционная больница будет завершена в мае.

Напомним, в апреле 2020 года стало известно, что в области построят новую инфекционную больницу на 200 коек. Открытие больницы запланировано на первую половину 2021 года.

Наталья Шинкарева