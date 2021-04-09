Стройматериалы устраиваются подороже

Стройматериалы дорожают второй год подряд. Если в марте 2020 года речь шла о повышении на 5–10%, то с начала 2021-го цены стали прибавлять по 25–30%. Опрошенные “Ъ FM” участники рынка обращают внимание на то, что сильнее всего дорожают металлы и нефтехимия. Некогда бюджетная металлочерепица прибавила в цене 40% с начала года. Это связано с дефицитом материалов. Помимо того, что они пользуются огромным спросом среди россиян, сами производители продают их за рубеж, прежде всего в Китай. Подробности — у Владислава Викторова.

Строго говоря, сейчас не осталось практически ни одного строительного материала, который бы не подорожал. Все началось еще в марте прошлого года, когда рубль ослабел. А спустя пару месяцев россияне на фоне самоизоляции осознали ценность собственного дома, стали скупать земли под строительство, приводить в порядок свои дачи, и оказалось, что материалов на всех не хватает, и цены поползли вверх.

Но если прошлым летом речь шла про плюс 5–10%, то уже с начала 2021 года цены стали прибавлять по 25–30%. И наибольший вклад внесли несколько основных компонентов, объясняет основатель компании Good Wood Александр Дубовенко: «Вся нефтехимия — утеплители, пенополиуретан, потом экструдированный пенополистирол — в общем все, что делается из нефти, конечная продукция подорожала как минимум процентов на 50 за три месяца. Дальше очень сильно подорожал, в 1,5 раза, любой металл, арматура самая обычная, металлопрокаты — это швеллеры, всякие двутавры, столбы металлические — самые распространенные материалы».

Растущие цены на металл потянули за собой и стоимость материалов для отделки крыш. Дорожает даже металлочерепица, которая всегда считалась самым бюджетным вариантом. Теперь она прибавила 40% к цене с начала года. Надо понимать, что металл — это основной элемент конструкции любого современного всесезонного загородного дома. Он может составлять до 40% от всех компонентов, поясняет владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Поэтому его удорожание всегда сильно отражается на конечной стоимости объекта. А теперь за огромную цену покупатель рискует получить, скорее всего, не очень качественное покрытие.

«Кровля сейчас в большей степени переориентировалась на поставку, например, листа из Китая. Потому что сейчас выходит, что лист выгоднее приобретать там и из китайского металла делать ту же самую кровлю, нежели из нашего русского материала.

Потому что наши производители почему-то больше ориентируются на экспортную составляющую.

Качество, естественно, ухудшается, но для некоторых материалов это не столь критично. Для фурнитуры, например, важно качество металла, так как количество открываний-закрываний окон уменьшается»,— пояснил Лазовский.

К слову, проблемой высоких цен на металл озаботились и в правительстве. Там предлагают решить ее уже вполне традиционным для власти методом — изъять у металлургов сверхдоходы. И многие собеседники “Ъ FM” эту идею поддерживают и даже призывают ФАС вмешаться в ситуацию, потому рост цен на изделия из металлов иначе как спекулятивным они не называют. А из-за этого дорожают и другие детали, например, окна. С начала года они и так прибавили от 3% до 8%, и в перспективе цены придется еще повышать, говорит гендиректор компании «Московские окна» Роман Лукьянчиков: «Окно состоит из ПВХ, стекла и металла в виде армирования и фурнитуры. Это все выросло на 60–70%. Стекло за прошлый год подорожало на 60%. Металл вырос на 65–70%. Еще будет подорожание, на 5% и 9%, в течение мая и в конце апреля. Просто эту цену не можем погашать за счет собственной себестоимости. Естественно, вынуждены траты переносить в повышение. Цены будут продолжать расти однозначно».

Помимо окон полимеры востребованы еще и в отделке внешних фасадов. И здесь ситуация аналогичная: сырье дорожает в том числе из-за дефицита. Но в некоторых случаях добавляется еще и разница курса валют. Руководитель фасадного направления компании «Химпласт» Генрих Чаплинский рассказывает, что импортирует из Польши профили для мокрых фасадов. И, по его словам, возможностей для сдерживания цен почти не осталось:

«Наши профили сейчас дороже российских производителей, аналогов, на 10%.

Компании ищут материалы, просят цену забронировать на весь сезон. Вот в наших импортных товарах это мы не можем сделать, мы все зависим полностью от курса евро. До сегодняшнего дня дорожало только из-за зависимости от курса евро. Сейчас сырье подорожало, ПВХ, на 30–40%. Завод очень сильно нам помогает, придерживает цены, чтобы сбыть в Россию».

Некоторые собеседники “Ъ FM” называют происходящее на рынке паникой и признаются, что иногда даже не понимают причин роста цен на некоторые материалы. И конца этому пока не видно. Впрочем, все может кончиться примерно тогда, когда россияне больше не смогут платить за бюджетные материалы по цене премиальных.