Загородные дома перестраивают цены

Стоимость загородного строительства в столичном регионе рискует вырасти в полтора раза уже в апреле. Опасениями с “Ъ FM” поделились игроки рынка. Они отмечают, что стройматериалы за последний год подорожали на треть, а впереди высокий сезон, что неизбежно приведет к дальнейшему повышению цен. Какие факторы на это влияют? Что будет с рынком дальше? Разбирался Григорий Колганов.

Пандемия и самоизоляция подхлестнули спрос москвичей на загородную недвижимость. Летом количество заявок у застройщиков удвоилось. Но радовался рынок недолго: следом случился острый дефицит материалов, что спровоцировало рост себестоимости возведения частных домов.

В среднем она уже поднялась на треть, но это не предел, ведь в апреле стартует сезон строительства, говорит владелец компании «АПС Домостроительный комбинат» Александр Кальсин. Не ровен час, деревянные дома перестанут считаться бюджетными: «Сейчас средний инфляционный показатель — 30-35%. Думаю, он еще поднимется на 10-15%. У многих коллег глаза в буквальном смысле лезут на лоб.

Арматура и металлы в 2020 году стоили, условно, 45 тыс. руб. за тонну. Сейчас — порядка 70 тыс. руб. за тонну.

Металлочерепица за четыре месяца, по нашим данным, подорожала на 44%, полиэстер — на 35%. Больше всего выросли в цене пиломатериалы и доска. Клееный брус уходит в премиальный сегмент. Эконом-сегмент, скорее всего, вообще останется без загородного домостроения».

Что же привело к такому резкому увеличению стоимости строительства? Как обычно, это совокупность факторов, которые сложились в «идеальный шторм». Традиционно серьезное влияние оказывает валютный курс, но в 2020 году к этому добавился и «неурожай» леса в России, сетует собственник компании по производству деревянных окон Андрей Петров: «Происходит удивительная вещь — у нас в стране нет леса. В Сибири все уже под китайцами, а наши не смогли заготовить лес в достаточном количестве. Из-за этого в 2021 году стоимость круглого леса выросла в два раза, а пиломатериалы — в полтора».

Но это не все. С ценообразованием в строительной отрасли происходит примерно то же, что и с продуктами питания — огромное влияние оказывают внешние рынки. Ведь из-за пандемии спрос на загородное жилье подскочил не только в России. Европейцы тоже активно обзаводятся домами, рассказывает руководитель отдела развития гипермаркета стройматериалов «Стоквуд» Николай Жарков. И ждать отскока цен, по его словам, можно не раньше зимы: «Очень много товаров уходит за границу. Кроме того, растут цены на металлопродукцию на биржах. Европа из-за продолжающегося локдауна строится и покупает материалы, из-за этого, соответственно, рынок стройматериалов испытывает серьезную турбулентность. Думаю, такая динамика и дальше может продолжиться».

Что же в этих условиях будет с рынком загородной недвижимости столичного региона и его игроками? Если верить собеседникам “Ъ FM”, бизнесу придется выбирать между плохим и очень плохим сценарием. Например, основатель компании Good Wood Александр Дубовенко полагает, что застройщики начнут пересматривать смету по уже действующим договорам с клиентами. Он сам уже отчасти пошел на это: «Скорее всего, они будут пытаться выкрутиться и брать с клиента дополнительные деньги. Так как у нас рынок не очень хорошо регулируется, это возможно. Я пошел лично на такое решение. Разделил всех заказчиков на две части.

Цены сохраняем тем, кому уже начали строить, несмотря на уход в отрицательную зону.

Тем, у кого возведение дома еще не началось, предлагаем либо расторгнуть договор и вернуть предоплату, либо доплатить».

Но Александр Кальсин из «АПС Домостроительный комбинат» считает, что немногим удастся изменить заключенные контракты, поэтому рынок загородного строительства ждет настоящий коллапс: «Не секрет, что контракты, которые мы заключаем, обязывают фиксировать цену на шесть-восемь месяцев. Я думаю, далеко не все угадали. И однозначно к концу этого года будет клуб банкротств и недостроев и, соответственно, людей, которые потеряют свои деньги, потому что рынок живет по правилам авансирования».

Впрочем, есть мнение, что до таких крайностей не дойдет: цены на материалы и строительство сейчас на пике, а впереди относительно светлое будущее. По крайней мере, владелец агентства AIM Realty Илья Менжунов сомневается в дальнейшем подорожании загородных домов, да и игроки рынка справятся с проблемами: «Застройщики уже прошли период и 2008 года, и 2014 года, они уже знают, что строят. Поэтому я не думаю, что будут серьезные ситуации, например, когда компаниям приходится влезать в долговые обязательства, которые они не смогут выполнить.

Сейчас цены уже достигли пиковых значений. Тот объект, который стоил еще год назад плюс-минус 3 млн руб., не может стоить 7,5 млн руб. Нет никакой гарантии, что ты через два года продашь его за эти же деньги».

Впрочем, застройщики, опрошенные “Ъ FM”, непреклонны и советуют вкладываться в загородную недвижимость как можно скорее, даже если для этого нужно привлекать заемные средства. Цены в следующем сезоне потенциальные заказчики могут уже не потянуть.